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26 декабря 2020, 12:42 9

Степанов хочет через три года запустить в Украине систему трансплантации органов

26 декабря 2020, 12:42 9
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Это позволит получать такие услуги, не выезжая из страны
Это позволит получать такие услуги, не выезжая из страны
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через три года в Украине смогут запустить собственную полноценную систему трансплантации органов. 

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, через три года Украина сможет добиться так называемой трансплантационной независимости и граждане, которые нуждаются в пересадке органов, смогут получить такую операцию, не выезжая из страны.

Степанов добавил, что на этой неделе Кабмин принял постановление о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей.

Цель этого постановления: обеспечить запуск с 1 января 2021 этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", - отметил министр.

Кроме того, на этой неделе было принято решение о создании Украинского центра, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации. Степанов считает, что в Украине смогут делать около 5 000 операций в год. В этом году их сделали более сотни.

Ранее сообщалось, что Минздрав сможет пользоваться вертолетами МВД для транспортировки больных и срочных трансплантаций.

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