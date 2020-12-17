"Слуги народа" на новогодние каникулы согласились не ехать на дорогие курорты - Кравчук

Неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис, считает "слуга"

Неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис, считает "слуга"

Фото: strana.ua

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что народные депутаты договорились не ехать на новогодние каникулы на дорогие курорты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.net.

Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос, не связано такое решение с тем, что нардеп "Слуги народа" Валерий Колюх во время заседания Верховной Рады бронировал отель для отдыха и рассматривал варианты в Доминиканской республике за $6750, Кравчук ответила: "Нет".

По ее словам, это нормальное решение для ответственных политиков не ехать на дорогие курорты.

У нас в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю, кто был... Насколько я знаю, наиболее популярные среди теплых стран - это Египет, кто любит кататься на лыжах - то лыжи, и многие будут отдыхать в Украине", - добавила Кравчук.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" во время заседания Рады бронировал отель в Доминикане.