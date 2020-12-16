МОЗ пропонує нараховувати зарплати медикам так само, як нараховуються виплати прокурорам

У міністерстві підготували законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму

У міністерстві підготували законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму

Фото: Facebook

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що пропозиції відомства щодо фінансування охорони здоров'я не були враховані ВР. Тому сфера залишається без мінімально необхідного забезпечення.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, передає RegioNews. В сформованій ситуації необхідно як мінімум забезпечити докторів підвищеними зарплатами, інакше всі роз'їдуться. МОЗ підготував законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму. Аналогічним чином нараховуються виплати прокурорам", - повідомив міністр. Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що зараз в медичній галузі країни працює близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, а інтерни вивчають іноземні мови, тому що збираються виїжджати з країни.

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