09:02  16 грудня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 622 нових випадків
11:49  16 грудня
Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба
08:12  16 грудня
На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 11:04 10

МОЗ пропонує нараховувати зарплати медикам так само, як нараховуються виплати прокурорам

16 грудня 2020, 11:04 10
Читайте также на русском языке
У міністерстві підготували законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму
У міністерстві підготували законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що пропозиції відомства щодо фінансування охорони здоров'я не були враховані ВР. Тому сфера залишається без мінімально необхідного забезпечення.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

В сформованій ситуації необхідно як мінімум забезпечити докторів підвищеними зарплатами, інакше всі роз'їдуться. МОЗ підготував законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму. Аналогічним чином нараховуються виплати прокурорам", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що зараз в медичній галузі країни працює близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, а інтерни вивчають іноземні мови, тому що збираються виїжджати з країни.

зарплати МОЗ медики Максим Степанов фінансова допомога
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »