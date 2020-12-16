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16 декабря 2020, 11:04 11

Минздрав предлагает начислять зарплаты медикам так же, как начисляются выплаты прокурорам

16 декабря 2020, 11:04 11
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В министерстве подготовили законопроект, где привязывается зарплата медиков к прожиточному минимуму
В министерстве подготовили законопроект, где привязывается зарплата медиков к прожиточному минимуму
Фото: Facebook
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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что предложения ведомства по финансированию здравоохранения не были учтены ВР. Поэтому сфера остается без минимально необходимого обеспечения. 

Об этом Степанов рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

В сложившейся ситуации необходимо как минимум обеспечить докторов повышенными зарплатами, иначе все разъедутся. Минздрав подготовил законопроект, где привязывается зарплата медиков к прожиточному минимуму. Аналогичным образом начисляются выплаты прокурорам", - сообщил министр.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в настоящее время в медицинской отрасли страны работает около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, а интерны изучают иностранные языки, потому что собираются уезжать из страны.

зарплаты Минздрав медики Максим Степанов финансовая помощь
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