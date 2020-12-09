Кабмин хочет ввести локдаун с 8 по 25 января - СМИ
Кабинет министров Украины определился с датой введения локдауна. Его введут в следующем году - с 8 по 25 января.
Как передает RegioNews, об этом говорится в проекте постановления, который есть в распоряжении LB.ua.
Локдаун введут в следующем году - с 8 по 25 января. Решение будет во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продлевается до 28 февраля 2021 года.
Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:
- Посещение учреждений образования, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
- Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещено работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.
- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.
- Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино - и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.
- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не говорится.
Общественным заведениям на час продлили время работы до 23:00, однако расчетные операции запрещены с 22:00.
Напомним, ранее Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.