Кабмин хочет ввести локдаун с 8 по 25 января - СМИ

Окончательное решение будет принято 9 декабря во второй половине дня

Окончательное решение будет принято 9 декабря во второй половине дня

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины определился с датой введения локдауна. Его введут в следующем году - с 8 по 25 января.

Как передает RegioNews, об этом говорится в проекте постановления, который есть в распоряжении LB.ua.

Локдаун введут в следующем году - с 8 по 25 января. Решение будет во второй половине дня", - говорится в сообщении.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продлевается до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:

Посещение учреждений образования, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещено работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино - и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не говорится.

Общественным заведениям на час продлили время работы до 23:00, однако расчетные операции запрещены с 22:00.

Напомним, ранее Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.