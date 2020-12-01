Нардеп Третьякова обурилась протестами ФОПів: купили гучномовці на кошти олігархів

На її думку, екзальтацію точно не можна віднести до цивілізованих методів переговорів

На її думку, екзальтацію точно не можна віднести до цивілізованих методів переговорів

Фото: з відкритих джерел

Народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова комітету соцполітики Галина Третьякова вважає акцію протесту ФОПів не конструктивною та дорікнула мітингувальникам за "куплені на кошти олігархів" гучномовці.

Як передає RegioNews, про це вона написала у Facebook.

Екзальтацію точно не можна віднести до цивілізованих методів переговорів. Якщо щось не подобається у щойно внесеному президентському 4439, то можна розмовляти, а не дути у гучномовці, куплені на кошти олігархів і олігархят, що використовують спрощенців для оптимізації власних статків", - написала Третьякова.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під Радою проходить безстрокова акція протесту ФОПів проти фіскалізації. На мітинг прийшли кілька тисяч осіб, вони перекрили вулицю Грушевського.