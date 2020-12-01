Нардеп Третьякова возмутилась протестами предпринимателей: купили громкоговорители на средства олигархов
Народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель комитета по соцполитике Галина Третьякова считает акцию протеста предпринимателей не конструктивной и упрекнула митингующих за "купленные на средства олигархов" громкоговорители.
Как передает RegioNews, об этом она написала в Facebook.
Экзальтацию точно нельзя отнести к цивилизованным методам переговоров. Если что-то не нравится в только что внесенном президентском 4439, то можно разговаривать, а не дуть в громкоговорители, купленные на средства олигархов и олигархят, которые используют упрощенцев для оптимизации собственных состояний", - написала Третьякова.
Напомним, сегодня в Киеве под Радой проходит бессрочная акция протеста предпринимателей против фискализации. На митинг пришли несколько тысяч человек, они перекрыли улицу Грушевского.