Нардеп Третьякова возмутилась протестами предпринимателей: купили громкоговорители на средства олигархов

По ее мнению, экзальтацию точно нельзя отнести к цивилизованным методам переговоров

По ее мнению, экзальтацию точно нельзя отнести к цивилизованным методам переговоров

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель комитета по соцполитике Галина Третьякова считает акцию протеста предпринимателей не конструктивной и упрекнула митингующих за "купленные на средства олигархов" громкоговорители.

Как передает RegioNews, об этом она написала в Facebook.

Экзальтацию точно нельзя отнести к цивилизованным методам переговоров. Если что-то не нравится в только что внесенном президентском 4439, то можно разговаривать, а не дуть в громкоговорители, купленные на средства олигархов и олигархят, которые используют упрощенцев для оптимизации собственных состояний", - написала Третьякова.

Напомним, сегодня в Киеве под Радой проходит бессрочная акция протеста предпринимателей против фискализации. На митинг пришли несколько тысяч человек, они перекрыли улицу Грушевского.