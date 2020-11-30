В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо
В Україні за минулу добу встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
9 946 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
За добу провели 31 901 тестування на COVID-19, з яких методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5 611.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 732 625 осіб;
- одужало – 345 149 осіб;
- летальних випадків – 12 327;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу.
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