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30 листопада 2020, 09:04 28

В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо

30 листопада 2020, 09:04 28
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Найбільшу кількість нових випадків виявили в місті Київ, Дніпропетровській та Одеській областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в місті Київ, Дніпропетровській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

9 946 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

За добу провели 31 901 тестування на COVID-19, з яких методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5 611.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 732 625 осіб;
  • одужало – 345 149 осіб;
  • летальних випадків – 12 327;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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