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17 ноября 2020, 08:42 4

В Минздраве прогнозируют 30 тысяч больных COVID-19 за сутки при отмене карантина

17 ноября 2020, 08:42 4
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По состоянию на сегодня, ни одна страна не отказывается от карантина
Фото: из открытых источников
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, если отменить в Украине ограничительные меры, то заболеваемость коронавирусной болезнью может достичь 30 тысяч человек за сутки, а это неизбежно приведет к коллапсу медицинской системы.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы”, - отметил Степанов.

Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

коронавирус карантин болезнь Минздрав инфекции Максим Степанов
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