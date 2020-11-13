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13 листопада 2020, 11:59 11

В 11 населених пунктах через борги заблокований опалювальний сезон - Нафтогаз

13 листопада 2020, 11:59 11
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Без тепла залишаються жителі населених пунктів у шести областях України
Без тепла залишаються жителі населених пунктів у шести областях України
Фото: Рixabay
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Через критичні борги 16 виробників тепла досі повністю чи частково заблоковано старт опалювального сезону в 11 населених пунктах.

Про це повідомляє "Нафтогаз України", передає RegioNews.

Так, без тепла залишаються жителі населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській та Харківській областях”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Нафтогаз” інформував ОДА та міські адміністрації про борги, а з липня публікував перелік боржників, яким за законом не може постачати газ у зв’язку з критичними боргами.

За останні 4 місяці проблему критичних боргів вирішили 93 виробники тепла – перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 16 (станом на 12 листопада)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що виробники тепла у 24 населених пунктах України досі мають критичні заборгованості за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону.

Нафтогаз борги тепло ОДА регіони
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