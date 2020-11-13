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13 ноября 2020, 11:59 16

В 11 населенных пунктах из-за долгов заблокирован отопительный сезон - Нафтогаз

13 ноября 2020, 11:59 16
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Без тепла остаются жители населенных пунктов в шести областях Украины
Без тепла остаются жители населенных пунктов в шести областях Украины
Фото: Рixabay
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Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины", передает RegioNews.

Так, без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз” информировал ОГА и городские администрации о долгах, а с июля публиковал список должников, которым по закону не может поставлять газ в связи с критическими долгами.

За последние 4 месяца проблему критических долгов решили 93 производителя тепла - перечень сократился со 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 16 (по состоянию на 12 ноября)”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические задолженности за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона.

Нафтогаз долги тепло ОГА регионы
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