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02 листопада 2020, 12:01 10

Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік

02 листопада 2020, 12:01 10
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Засідання відбудеться 5 листопада
Засідання відбудеться 5 листопада
Фото: з відкритих джерел
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Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Рада планує у першому читанні у четвер, 5 листопада, розглянути державний бюджет на 2021 рік.

Про це Разумков повідомив в ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

На четвер ми плануємо розгляд бюджету. Тому комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проєкту бюджету, про держбюджет України на 2021 рік", - підкреслив він.

Разумков додав, що 5 листопада також планується розгляд законопроєкту про інвестиційних нянь, а також на тижні - питання антикорупційної стратегії і питання, пов’язані з парламентським контролем.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.

ВР бюджет законопроєкт Дмитро Разумков парламент
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