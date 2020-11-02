Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік

Засідання відбудеться 5 листопада

Засідання відбудеться 5 листопада

Фото: з відкритих джерел

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Рада планує у першому читанні у четвер, 5 листопада, розглянути державний бюджет на 2021 рік.

Про це Разумков повідомив в ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

На четвер ми плануємо розгляд бюджету. Тому комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проєкту бюджету, про держбюджет України на 2021 рік", - підкреслив він.

Разумков додав, що 5 листопада також планується розгляд законопроєкту про інвестиційних нянь, а також на тижні - питання антикорупційної стратегії і питання, пов’язані з парламентським контролем.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.