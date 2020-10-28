Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу ексголові "Укрбуду" Микитасю

Заставу зменшили зі 100 до 80,5 млн грн

Заставу зменшили зі 100 до 80,5 млн грн

Фото: з відкритих джерел

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави до 80,5 млн грн для колишнього народного депутата VIII скликання та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомляє УНН.

Так, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 жовтня 2020 року, якою підозрюваному продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову ухвалу, якою продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року та визначила підозрюваному заставу в розмірі 80,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишньому народному депутату VIII скликання Максиму Микитасю в тому, що він дав хабаря за отримання тендеру на 1 млрд грн.