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28 октября 2020, 12:11 3

Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог экс-главе "Укрбуда" Микитасю

28 октября 2020, 12:11 3
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Залог уменьшили со 100 до 80,5 млн грн
Залог уменьшили со 100 до 80,5 млн грн
Фото: из открытых источников
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд уменьшил размер залога до 80,5 млн грн для бывшего народного депутата VIII созыва и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает УНН.

Так, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и постановила новое решение, которым продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на 1 млрд грн.

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