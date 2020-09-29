Екснардепу Микитасю повідомили про нову підозру

Його підозрюють у даванні хабаря за отримання тендеру на 1 млрд грн

Його підозрюють у даванні хабаря за отримання тендеру на 1 млрд грн

Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишньому народному депутату Максиму Микитасю в даванні хабаря за отримання тендеру на 1 млрд грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу САП.

"За погодженням прокурорів САП детективами НАБУ 28 вересня повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання та керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП" НАЕК "Енергоатом", – інформують у прокуратурі.

За версією слідства, Микитась безкоштовно надав побудовані його фірмою квартири в Києві родині керівника відокремленого структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом". В обмін на це зазначений чиновник забезпечив перемогу компанії екснардепа на тендері на спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 млрд грн.

В САП стверджують, що Микитасю вручили підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 КК України (надання неправомірної вигоди посадовій особі), а чиновнику підрозділу "Енергоатому" – за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою). Останнім мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив на цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.