Розпочався сезон грипу та ГРВІ: у столиці захворіли понад 8 тисяч киян

Половина хворих - діти

Половина хворих - діти

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулого тижня у Києві на ГРВІ та грип захворіли понад 8 тисяч хворих. До медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Із приходом осені й похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Із них 4047 дорослих та 4038 дітей. Половина хворих дітей - школярі", - розповів мер.

За його словами, до медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти, в тому числі - 10 дітей.

Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 6719 осіб, а 2686 пацієнтів одужали.

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