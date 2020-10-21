Начался сезон гриппа и ОРВИ: в столице заболели более 8 тысяч киевлян

Половина заболевших - дети

Половина заболевших - дети

Фото: из открытых источников

В течение прошлой недели в Киеве на ОРВИ и грипп заболели более 8 тысяч больных. В медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С приходом осени и похолоданием начался еще и сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них 4047 взрослых и 4038 детей. Половина заболевших детей - школьники", - рассказал мэр.

По его словам, в медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента, в том числе - 10 детей.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 6719 человек, а 2686 пациентов выздоровели.

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