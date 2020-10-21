09:46  21 октября
Новый антирекорд: в Украине за сутки более 6700 новых больных COVID-19
09:06  21 октября
Гарантия независимости прокуратуры оказалась под угрозой - Венедиктова
08:13  21 октября
Ситуация в ООС: боевики шесть раз нарушили перемирие, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
21 октября 2020, 13:11 2

Начался сезон гриппа и ОРВИ: в столице заболели более 8 тысяч киевлян

21 октября 2020, 13:11 2
Читайте також українською мовою
Половина заболевших - дети
Половина заболевших - дети
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение прошлой недели в Киеве на ОРВИ и грипп заболели более 8 тысяч больных. В медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С приходом осени и похолоданием начался еще и сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них 4047 взрослых и 4038 детей. Половина заболевших детей - школьники", - рассказал мэр.

По его словам, в медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента, в том числе - 10 детей.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 6719 человек, а 2686 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

ОРВИ грипп болезнь дети Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
За красивой оберткой: почему Сухомлин не решает мегапроблемы Житомира с транспортом и водоснабжением
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »