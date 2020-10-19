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19 октября 2020, 12:02 6

В этом году СБУ нейтрализовала 460 кибератак на госорганы и важные объекты инфраструктуры

19 октября 2020, 12:02 6
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Также разоблачила 20 хакерских группировок
Также разоблачила 20 хакерских группировок
Фото: из открытых источников
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С начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также за этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов по НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд гривен ущерба государству.

Позже был разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов.

Всего за 9 месяцев 2020 по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).

За этот период были привлечены к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачили международную хакерскую группировку.

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