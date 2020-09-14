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14 вересня 2020, 12:04 6

У Раду звуть Шкарлета: хочуть заслухати про зарплати вчителів та роботу шкіл на карантині

14 вересня 2020, 12:04 6
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Нардепи заслухають його під час години запитань до уряду 18 вересня
Нардепи заслухають його під час години запитань до уряду 18 вересня
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді України вирішили заслухати виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на годині запитань до уряду. Його запитають про заробітну плату вчителів та роботу школи в рамках карантину.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на погоджувальній раді, передає RegioNews.

З урахуванням початку роботи шкіл, з урахуванням непростої ситуації, в якій сьогодні опинилися вчителі, я думаю, що, можливо, варто було б запросити виконуючого обов'язки міністра освіти на годину запитань до уряду", - сказав спікер Ради Дмитро Разумков.

Він уточнив, що Шкарлета заслухають щодо ситуації із зміною оплати праці вчителів і віддаленій роботі шкіл в умовах карантину.

"Щоб послухати, як він бачить питання про зміну оплати заробітної плати вчителям і забезпечення шкіл усіма необхідними умовами роботи під час режиму карантину. Ми бачимо, що школи починають закриватися, переходити на режим віддаленої роботи, наскільки ефективно працює дистанційна система освіти, тому що звучать різні думки з цього приводу", - зазначив Разумков.

Раніше повідомлялося, що з 14 вересня в Україні почали діяти нові зони карантину, терміном на наступні 2 тижні.

карантин школа ВР спікер депутати
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