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07 вересня 2020, 11:49 4

Легалізація зброї, марихуани і проституції: Разумков заявив, що це не для українських реалій

07 вересня 2020, 11:49 4
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Українське суспільство до цього не готове
Українське суспільство до цього не готове
Фото: з відкритих джерел
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Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї і проституції.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Regionews.

Говорячи про легалізацію легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях, спікер сказав, що не підтримує цю ідею: "Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під гарною вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую".

Також Разумков не впевнений, що українське суспільство повною мірою готове до легалізації короткоствольної зброї.

Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове", - сказав він.

Що стосується створення легального ринку сексуальних послуг, то Разумков заявив, що це не для українських реалій.

Не думаю, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - зазначив спікер.

Нагадаємо, Парламент змінив календарний план проведення четвертої сесії Ради.

ВР закон спікер Дмитро Разумков суспільство
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