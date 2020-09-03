Парламент змінив календарний план проведення четвертої сесії Ради
"За" проголосували 256 нардепів
"За" проголосували 256 нардепів
Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №4026 про внесення змін у календарний план проведення четвертої сесії ІХ скликання Ради.
Відповідне рішення підтримали на засіданні ВР у четвер, передає RegioNews.
Згідно зі змінами передбачається:
- 28 вересня - засідання Погоджувальної ради;
- 29 вересня - пленарні засідання,
- 30 вересня - пленарне засідання. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях;
- 1 жовтня - пленарні засідання;
- 2 жовтня - година запитань до уряду. Пленарне засідання. Самостійна робота народних депутатів України, пов'язана із здійсненням депутатських повноважень;
- тиждень з 19 по 23 жовтня - робота з виборцями.
Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що Верховна Рада внесе зміни в свій календарний план через місцеві вибори.
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