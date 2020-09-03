09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
13:14  03 вересня
Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
15:16  03 вересня
До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 12:24 8

Парламент змінив календарний план проведення четвертої сесії Ради

03 вересня 2020, 12:24 8
Читайте также на русском языке
"За" проголосували 256 нардепів
"За" проголосували 256 нардепів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №4026 про внесення змін у календарний план проведення четвертої сесії ІХ скликання Ради.

Відповідне рішення підтримали на засіданні ВР у четвер, передає RegioNews.

Згідно зі змінами передбачається:

  • 28 вересня - засідання Погоджувальної ради;
  • 29 вересня - пленарні засідання,
  • 30 вересня - пленарне засідання. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях;
  • 1 жовтня - пленарні засідання;
  • 2 жовтня - година запитань до уряду. Пленарне засідання. Самостійна робота народних депутатів України, пов'язана із здійсненням депутатських повноважень;
  • тиждень з 19 по 23 жовтня - робота з виборцями.

Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що Верховна Рада внесе зміни в свій календарний план через місцеві вибори.

ВР план засідання робота
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »