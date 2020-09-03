Парламент змінив календарний план проведення четвертої сесії Ради

"За" проголосували 256 нардепів

"За" проголосували 256 нардепів

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №4026 про внесення змін у календарний план проведення четвертої сесії ІХ скликання Ради.

Відповідне рішення підтримали на засіданні ВР у четвер, передає RegioNews.

Згідно зі змінами передбачається:

28 вересня - засідання Погоджувальної ради;

29 вересня - пленарні засідання,

30 вересня - пленарне засідання. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях;

1 жовтня - пленарні засідання;

2 жовтня - година запитань до уряду. Пленарне засідання. Самостійна робота народних депутатів України, пов'язана із здійсненням депутатських повноважень;

тиждень з 19 по 23 жовтня - робота з виборцями.

Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що Верховна Рада внесе зміни в свій календарний план через місцеві вибори.