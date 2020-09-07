09:46  07 сентября
В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19
10:59  07 сентября
Обмен пленными: Зеленский заявил, что Украина своих не бросает
08:16  07 сентября
На Донбассе погиб военный - боевики повторно нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2020, 11:49 4

Легализация оружия, марихуаны и проституции: Разумков заявил, что это не для украинских реалий

07 сентября 2020, 11:49 4
Читайте також українською мовою
Украинское общество к этому не готово
Украинское общество к этому не готово
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.

Об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам", передает Regionews.

Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".

Также Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия.

Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - сказал он.

Что касается создания легального рынка сексуальных услуг, то Разумков заявил, что это не для украинских реалий.

Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - отметил спикер.

Напомним, Парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии Рады.

ВР закон спикер Дмитрий Разумков общество
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Олег Петров о связях с местными политиками: "С Виктором Балогой не знаком, даже не знаю, как он сейчас выглядит"
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »