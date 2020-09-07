Легализация оружия, марихуаны и проституции: Разумков заявил, что это не для украинских реалий
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.
Об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам", передает Regionews.
Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".
Также Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия.
Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - сказал он.
Что касается создания легального рынка сексуальных услуг, то Разумков заявил, что это не для украинских реалий.
Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - отметил спикер.
Напомним, Парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии Рады.