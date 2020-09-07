Легализация оружия, марихуаны и проституции: Разумков заявил, что это не для украинских реалий

Украинское общество к этому не готово

Украинское общество к этому не готово

Фото: из открытых источников

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.

Об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам", передает Regionews.

Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".

Также Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия.

Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - сказал он.

Что касается создания легального рынка сексуальных услуг, то Разумков заявил, что это не для украинских реалий.

Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - отметил спикер.

Напомним, Парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии Рады.