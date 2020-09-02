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02 вересня 2020, 10:12 7

Стало відомо, які вакцини від грипу отримає Україна

02 вересня 2020, 10:12 7
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У минулому епідсезоні було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу
У минулому епідсезоні було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу
Фото: з відкритих джерел
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В Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу з Франції, Нідерландів і Південної Кореї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

Так, до эпидсезону 2020-2021 років в Україні буде поставлено:

  • 500 тис. доз вакцини "Vaxigrip Tetra" (виробник Франція, чотирьохвалентна);
  • 45 тис. доз вакцини "Інфлувак" (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
  • 100 тис. доз вакцини "ДжіСі Флю" (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
  • 20 000 доз вакцини "ДжіСі Флю Квадрівалент" (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох", - пояснили в ЦГЗ.

Додається, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак щеплено лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про готовність української медицини до другої хвилі коронавирусной інфекції.

вірус Україна вакцина ГРВІ грип
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