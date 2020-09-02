Стало известно, какие вакцины от гриппа получит Украина

В прошлом эпидсезоне было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа

В прошлом эпидсезоне было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа

Фото: из открытых источников

В Украину к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

Так, к эпидсезону 2020-2021 годов в Украине будет поставлено:

500 тыс. доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентного);

45 тыс. доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентного);

100 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентного);

20 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентного).

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, соответственно, четырехвалентная - от четырех", - пояснили в ЦОЗ.

Добавляется, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о готовности украинской медицины ко второй волне коронавирусной инфекции.