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02 сентября 2020, 10:12 7

Стало известно, какие вакцины от гриппа получит Украина

02 сентября 2020, 10:12 7
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В прошлом эпидсезоне было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа
В прошлом эпидсезоне было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа
Фото: из открытых источников
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В Украину к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

Так, к эпидсезону 2020-2021 годов в Украине будет поставлено:

  • 500 тыс. доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентного);
  • 45 тыс. доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентного);
  • 100 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентного);
  • 20 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентного).

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, соответственно, четырехвалентная - от четырех", - пояснили в ЦОЗ.

Добавляется, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о готовности украинской медицины ко второй волне коронавирусной инфекции.

вирус Украина вакцина ОРВИ грипп
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