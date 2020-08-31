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31 серпня 2020, 10:52 3

У Зеленського відреагували на обшуки у кримських татар

31 серпня 2020, 10:52 3
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У представництві засуджують дії окупаційної адміністрації
У представництві засуджують дії окупаційної адміністрації
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У понеділок, 31 серпня, зранку російські силовики проводили обшуки у кримських татар. У представництві президента в Автономній Республіці Крим заявили, що Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста.

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства

У Зеленського заявили, що обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу.

"Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин є черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами", - заявила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

У представництві засуджують дії окупаційної адміністрації по переслідуванню українців з громадською позицією.

Нагадаємо, в окупованому Криму пройшли масові обшуки у домівках кримських татар.

обшуки обшук поліція президент татари
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