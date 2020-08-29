На Харківщині конфлікт місцевих жителів з ромами переріс у зіткнення

Територія селища оточена поліцією

Територія селища оточена поліцією

Фото: Нацполіція

У селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області місцеві мешканці вийшли на протест з вимогою вимогою виселити ромські родини із населеного пункту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

На сьогодні жителями Андріївки Балаклійського району було призначено мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромських родин, що мешкають на території району. Біля домів ромів наразі зібралося близько 500 місцевих жителів”, - повідомили поліцейські.

За інформацією правоохоронців, після мітингу частина його учасників вирушила до будинку ромів із вимогою покинути селище. Вони намагалися прорватися на подвір’я, скандували: "Їдьте!”, у вікна будинку кинули яйця та каміння.

Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що врезультаті події постраждалих осіб немає. Порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення, територія селища оточена поліцією.

Як повідомляє "Суспільне", конфлікт місцевих мешканців і ромів в Андріївці триває досить довго. За словами представника ініціативної групи жителів села Віталія Степаненка, 19 серпня на вул.Садовій група ромів чисельністю 20-25 осіб побила місцевого хлопця. Це стало причиною акції протесту.

Під час мітингу начальник поліції Балаклійського району Сергій Зінчук повідомив, що правоохоронці зареєстрували два кримінальних провадження щодо подій 19 серпня, їх розслідують.

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