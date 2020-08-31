Підпал автомобіля "Схем": названі ймовірні організатори

Замовників підпалу ще продовжують встановлювати

Замовників підпалу ще продовжують встановлювати

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За даними поліції, на сьогоднішній день встановлені два передбачуваних організатора підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми".

Як передає RegioNews, про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, зараз поліція розшукує двох підозрюваних в організації підпалу. Згідно поширеної ним інформації, в організації злочину підозрюють Юрія Проценка та Дмитра Ободівського. Вони могли діяти в складі організованої злочинної групи.

Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруженість між владою, правоохоронцями і журналістським співтовариством, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Поліція відкрила справу за статтею 194 Кримінального кодексу України. У середу, 26 серпня, правоохоронці повідомили про затримання двох підозрюваних у причетності до підпалу автомобіля.