Поліція Харківщини порушила справу через конфлікт місцевих жителів з ромами
За фактом конфлікту в селищі Андріївка Балаклійського району Харківщини поліція відкрила кримінальне провадження про порушення рівноправності та хуліганство.
Як повідомляє RegioNews, про це заявили у відділі комунікації поліції Харківської області.
Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Санкціями статей передбачається до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 29 серпня у селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області місцеві мешканці вийшли на протест з вимогою виселити ромські родини із населеного пункту.