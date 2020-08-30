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30 серпня 2020, 13:50 3

Поліція Харківщини порушила справу через конфлікт місцевих жителів з ромами

30 серпня 2020, 13:50 3
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Санкції статей передбачають до 4 років позбавлення волі
Санкції статей передбачають до 4 років позбавлення волі
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За фактом конфлікту в селищі Андріївка Балаклійського району Харківщини поліція відкрила кримінальне провадження про порушення рівноправності та хуліганство.

Як повідомляє RegioNews, про це заявили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Санкціями статей передбачається до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 серпня у селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області місцеві мешканці вийшли на протест з вимогою виселити ромські родини із населеного пункту.

поліція кримінальна справа хуліганство Харківська область роми
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