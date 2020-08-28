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28 серпня 2020, 12:42 8

Українські кордони закрили для збереження здоров'я громадян та іноземців - МЗС

28 серпня 2020, 12:42 8
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У міністерстві не отримували якихось скарг щодо прийнятого рішення
У міністерстві не отримували якихось скарг щодо прийнятого рішення
Фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення уряду України про закриття кордонів направлено на захист усіх українців і всіх іноземців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Рішення, яке прийняв уряд направлено на захист усіх українців і всіх іноземців. Ми не приймаємо рішень за якимось дискримінаційними критеріями, ми приймаємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян, незалежно від їх національності, громадянства чи релігійної приналежності", - сказав він.

За його словами, ця ситуація абсолютно зрозуміла світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.

карантин кордон МЗС Дмитро Кулеба
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