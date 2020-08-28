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28 августа 2020, 12:42 7

Украинские границы закрыли для сохранения здоровья граждан и иностранцев - МИД

28 августа 2020, 12:42 7
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В министерстве не получали каких-то жалоб относительно принятого решения
В министерстве не получали каких-то жалоб относительно принятого решения
Фото: из открытых источников
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение правительства Украины о закрытии границ направленно на защиту всех украинцев и всех иностранцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Решение, которое приняло правительство направленно на защиту всех украинцев и всех иностранцев. Мы не принимаем решений по каким-то дискриминационным критериям, мы принимаем такие решения, которые помогают защитить здоровье граждан, независимо от их национальности, гражданства или религиозной принадлежности", - сказал он.

По его словам, эта ситуация абсолютно понятна миру, страны сейчас прибегают к неслыханным шагам для защиты от пандемии, поэтому ничего сенсационного не произошло.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет разрешен.

карантин граница МИД Дмитрий Кулеба
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