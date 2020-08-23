Криза медичних кадрів: в Україні близько 50 тисяч лікарів працюють на пенсії

Країні не вистачає близько 8 тисяч лікарів

Країні не вистачає близько 8 тисяч лікарів

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В Україні дуже гостро стоїть питання медичних кадрів. На даний момент в країні продовжують працювати близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогоднішній день в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, тобто вже перебувають на пенсії. Питання кадрів стоїть дуже гостро", - сказав Степанов.

Голова МОЗ додав, що в сільській місцевості не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Цю проблему планують вирішувати підвищенням зарплат.

Що стосується сільської місцевості, то там не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Вирішення цього питання можливе через підвищення заробітної плати", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Степонов заявив, що під час пандемії перед Україною особливо гостро стоїть проблема нестачі епідеміологів, країні не вистачає понад 50 відсотків лікарів цього профілю.