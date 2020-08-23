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23 серпня 2020, 11:14 7

Криза медичних кадрів: в Україні близько 50 тисяч лікарів працюють на пенсії

23 серпня 2020, 11:14 7
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Країні не вистачає близько 8 тисяч лікарів
Країні не вистачає близько 8 тисяч лікарів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні дуже гостро стоїть питання медичних кадрів. На даний момент в країні продовжують працювати близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогоднішній день в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, тобто вже перебувають на пенсії. Питання кадрів стоїть дуже гостро", - сказав Степанов.

Голова МОЗ додав, що в сільській місцевості не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Цю проблему планують вирішувати підвищенням зарплат.

Що стосується сільської місцевості, то там не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Вирішення цього питання можливе через підвищення заробітної плати", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Степонов заявив, що під час пандемії перед Україною особливо гостро стоїть проблема нестачі епідеміологів, країні не вистачає понад 50 відсотків лікарів цього профілю.

МОЗ Максим Степанов лікарі пенсіонери
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