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23 августа 2020, 11:14 7

Кризис медицинских кадров: в Украине около 50 тысяч врачей работают на пенсии

23 августа 2020, 11:14 7
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Стране не хватает около 8 тысяч врачей
Стране не хватает около 8 тысяч врачей
Фото: из открытых источников
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В Украине очень остро стоит вопрос медицинских кадров. На данный момент в стране продолжают работать около 50 тысяч врачей пенсионного возраста.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас на сегодняшний день в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, то есть уже находятся на пенсии. Вопрос кадров стоит очень остро", - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей. Эту проблему планируют решать повышением зарплат.

Что касается сельской местности, то там не хватает около 8 тысяч врачей. Решение этого вопроса возможно через повышение заработной платы", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Степонов заявил, что во время пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов, стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля.

Минздрав Максим Степанов врачи пенсионеры
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