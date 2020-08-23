Кризис медицинских кадров: в Украине около 50 тысяч врачей работают на пенсии

Стране не хватает около 8 тысяч врачей

Стране не хватает около 8 тысяч врачей

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В Украине очень остро стоит вопрос медицинских кадров. На данный момент в стране продолжают работать около 50 тысяч врачей пенсионного возраста.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас на сегодняшний день в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, то есть уже находятся на пенсии. Вопрос кадров стоит очень остро", - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей. Эту проблему планируют решать повышением зарплат.

Что касается сельской местности, то там не хватает около 8 тысяч врачей. Решение этого вопроса возможно через повышение заработной платы", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Степонов заявил, что во время пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов, стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля.