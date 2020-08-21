Почти половина украинцев не считают Украину независимой - социологи

Десятая часть опрошенных затрудняется ответить на этот вопрос

Десятая часть опрошенных затрудняется ответить на этот вопрос

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, данные социсследования были обнародованы на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что верят в независимость государства еще 40,5%, а 10,9% в целом затруднились ответить на вопрос.

Отвечая на вопрос, независим ли президент Владимир Зеленский в своих решениях и действиях или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 7,4% ответили, что президент полностью независим, 47,8% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 40,2% - полностью зависим от влияния других стран и международных организаций.

Полезным считают такое влияние лишь 4,1% опрошенных, в то время как 52,1% считают его скорее вредным, а 33,1% - в равной степени полезным и вредным.

Кроме того, на вопрос, независим ли Кабинет министров в своих решениях и действиях, или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 6% ответили, что Кабмин полностью независим, 45,9% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 42% - полностью зависим от влияния других стран и международных организаций, а 6,1% затруднились ответить.

Отмечается, что были опрошены 3012 респондентов, а ошибка выборки составляет 1,1-1,83%.

Ранее сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине августа 2020 года, то в парламент бы прошли четыре политические силы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".