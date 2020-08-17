"Знаю, как это": Зеленский о поджоге автомобиля "Схем"

Журналистская деятельность не может быть основанием для преследования

Журналистская деятельность не может быть основанием для преследования

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с ночным поджогом автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" и уверил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, "независимо от его личного отношения" к главе государства.

Об этом и о собственном аналогичном опыте он написал в Facebook, передает RegioNews.

Глава государства заявил, что ранее его творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти.

"Неоднократно это создавало коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - сообщил он.

Зеленский выразил надежду, что правоохранительные органы максимально быстро найдут злоумышленников.

В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", - отметил президент.

Он убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны, а журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

Также ситуацию с поджогом автомобиля прокомментировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвав происшествие полностью недопустимым, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.

Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", – полностью недопустимая", - написала она.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом возле дома водителя подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".