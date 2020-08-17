Вночі невідомі спалили автомобіль програми "Схеми"

Автомобіль відновленню не підлягає

Автомобіль відновленню не підлягає

Фото: Михайло Ткач

У ніч на 17 серпня в Броварах під Києвом біля будинку водія підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст програми Михайло Ткач у Facebook.

Погані новини тривають. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили", - зазначив журналіст.

За його словами, останній матеріал з цією машиною ("KIA Cerato") знімали для випуску програми про перших осіб держави, які порушують ПДР.

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і за нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало у будинку, де мешкає водій. Прослуховування, підпал авто, що далі?", - написав Ткач.

У той же час, головний редактор програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, і не виключає причетність Андрія Портнова до цього.

Очевидці розповіли, що перед загоранням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спочатку гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко", - повідомила вона.

За її словами, слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу.

"З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їх паспорта, номера авто, адреси проживання, і погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рухається. А в минулу п'ятницю Портнов в черговий раз опублікував ось таке: "маргінальне Радіо Свобода – продовжую комплекс навчально-виховних заходів", - написала Седлецька.

У той же час головний редактор зазначила, що навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією, оскільки цю машину добре знали в широкому колі фігурантів матеріалів розслідувачів.

Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, з допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань. Тому для мене очевидно одне: підпал пов'язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається", - підкреслила вона.

Крім того, поліція Київської області розпочала кримінальну справу за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми". Справу кваліфіковано як умисне знищення.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці біля "Палацу Україна" вибухнув і згорів автомобіль.