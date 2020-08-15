В пожарах с начала года погибли почти 1000 украинцев

Только в жилом секторе произошло более 18 тысяч пожаров

Только в жилом секторе произошло более 18 тысяч пожаров

Фото: ГСЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года в пожарах погибли почти 1000 человек. Большинство пожаров произошло в частном секторе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины. Всего с начала года произошло 66 642 пожара, из них: 18 820 - в жилом секторе, 1122 - в производственной сфере, 2423 - в транспорте, 44 268 пожаров произошли по другим причинам", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что в пожарах погибли 953 украинца, а 827 пострадали. Всего спасателям удалось спасти 1008 человек. Напомним, в большинстве областей Украины предупреждают об угрозе возникновения пожаров.

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