В пожарах с начала года погибли почти 1000 украинцев
Только в жилом секторе произошло более 18 тысяч пожаров
Только в жилом секторе произошло более 18 тысяч пожаров
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года в пожарах погибли почти 1000 человек. Большинство пожаров произошло в частном секторе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Всего с начала года произошло 66 642 пожара, из них: 18 820 - в жилом секторе, 1122 - в производственной сфере, 2423 - в транспорте, 44 268 пожаров произошли по другим причинам", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что в пожарах погибли 953 украинца, а 827 пострадали. Всего спасателям удалось спасти 1008 человек.
Напомним, в большинстве областей Украины предупреждают об угрозе возникновения пожаров.
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