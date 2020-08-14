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14 серпня 2020, 10:06 6

Більшість областей України попереджають про загрозу виникнення пожеж - ДСНС

14 серпня 2020, 10:06 6
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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської
Фото: з відкритих джерел
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В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в найближчі дні з 14-17 серпня. Через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це попереджають в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Кілька днів на території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

14-17 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Сама спекотна погода буде спостерігатися на південній території України.

Нагадаємо, у Львові через масштабної пожежі загорівся газопровід, пожежа сталася в виробничому приміщенні.

небезпека пожежа рятувальники ДСНС
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