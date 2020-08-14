Більшість областей України попереджають про загрозу виникнення пожеж - ДСНС

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської

Фото: з відкритих джерел

В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в найближчі дні з 14-17 серпня. Через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це попереджають в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews. Кілька днів на території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 14-17 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні. Сама спекотна погода буде спостерігатися на південній території України. Нагадаємо, у Львові через масштабної пожежі загорівся газопровід, пожежа сталася в виробничому приміщенні.

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