Більшість областей України попереджають про загрозу виникнення пожеж - ДСНС
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати у всіх областях країн, крім Чернігівської та Полтавської
В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в найближчі дні з 14-17 серпня. Через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Про це попереджають в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Кілька днів на території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
14-17 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Сама спекотна погода буде спостерігатися на південній території України.
Нагадаємо, у Львові через масштабної пожежі загорівся газопровід, пожежа сталася в виробничому приміщенні.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"