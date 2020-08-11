На Миколаївщині молодик влаштував аварію на викраденій вантажівці з 30 бочками меду

Зловмиснику всього 19 років

Зловмиснику всього 19 років

Фото: Нацполіція

У Братському районі Миколаївської області правоохоронці затримали викрадача вантажівки, яка була заповнена бочками з медом

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Повідомляється, що 10 серпня ввечері 36-річний мешканець одного із сіл Братського району поскаржився правоохоронцям, що поблизу пасіки невідомі викрали його автомобіль DAF, завантажений 30 бочками з медом. Поліцейські знайшли вантажівку на околиці села. Вона з’їхала з дороги та нахилилася, з причепа випала половина бочок.

Викрадача також затримали. 19-річний місцевий мешканець розповів, що побачив відчинений автомобіль, вирішив покататися, але не впорався із керуванням, а після аварії - втік.

Слідчі порушили справу за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди). Санкція статті - штраф від 1 000 до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від трьох до пʼяти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, що 10 серпня на Івано-Франківщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого троє людей загинули.