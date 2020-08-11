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11 августа 2020, 15:28

На Николаевщине парень устроил аварию на угнанном грузовике с 30 бочками меда

11 августа 2020, 15:28
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Злоумышленнику всего 19 лет
Злоумышленнику всего 19 лет
Фото: Нацполиция
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В Братском районе Николаевской области правоохранители задержали угонщика грузовика, который был заполнен бочками с медом

Об этом передает RegioNnews со ссылкой на пресслужбу Главного управления Нацполіції в Николаевской области.

Сообщается, что 10 августа вечером 36-летний житель одного из деревни Братского района пожаловался правоохранителям, что вблизи пасеки неизвестные похитили его автомобиль DAF, загруженный 30 бочками с медом. Полицейские нашли грузовик на окраине села. Она съехала с дороги и наклонилась, из прицепа выпала половина бочек.

Похитителя задержали. 19-летний местный житель рассказал, что увидел открытый автомобиль, решил покататься, но не справился с управлением, а после аварии - сбежал.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, что спровоцировало большой материальный ущерб). Санкция статьи - штраф от 1 000 до 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, что 10 августа на Ивано-Франковщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате чего трое человек погибли.

подозрение ДТП полиция авто авария
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