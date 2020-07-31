Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения - Ляшко
В рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны после появления такой вакцины.
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.
По его словам, сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.
Не смотря на это, Ляшко отмечает, что пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе скорой помощи, что позволит медикам делать выезды на ближайшие вызовы без привязки к области.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)