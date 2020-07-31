Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения - Ляшко

Сейчас еще сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина

Сейчас еще сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина

Фото: из открытых источников

В рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны после появления такой вакцины.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

По его словам, сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

Не смотря на это, Ляшко отмечает, что пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе скорой помощи, что позволит медикам делать выезды на ближайшие вызовы без привязки к области.

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