З "Борисполя" можна буде літати по цифровим паспортами

Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни

Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни

Фото: kbp.aero

Починаючи з вівторка, 21 липня, в аеропорту "Бориспіль" з'явилася можливість використовувати цифрові паспорта з мобільного додатку "Дія" для проходження контролю на рейси в середині країни.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити програму "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажирові дозволено зробити політ", - зазначив він.

За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів. Також очікується, що до кінця тижня до "Борисполя" приєднаються аеропорти Одеси, Львова, Херсона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеському аеропорту будуть робити тести на COVID-19.