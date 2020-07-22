З "Борисполя" можна буде літати по цифровим паспортами
Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни
Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни
Починаючи з вівторка, 21 липня, в аеропорту "Бориспіль" з'явилася можливість використовувати цифрові паспорта з мобільного додатку "Дія" для проходження контролю на рейси в середині країни.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити програму "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажирові дозволено зробити політ", - зазначив він.
За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів. Також очікується, що до кінця тижня до "Борисполя" приєднаються аеропорти Одеси, Львова, Херсона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеському аеропорту будуть робити тести на COVID-19.
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