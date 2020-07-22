09:49  22 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб
10:09  22 липня
Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією
08:19  22 липня
Доба в ООС: через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення
UA | RU
UA | RU
22 липня 2020, 09:11 2

З "Борисполя" можна буде літати по цифровим паспортами

22 липня 2020, 09:11 2
Читайте также на русском языке
Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни
Без паперового паспорта можна буде подорожувати тільки всередині країни
Фото: kbp.aero
Читайте также
на русском языке

Починаючи з вівторка, 21 липня, в аеропорту "Бориспіль" з'явилася можливість використовувати цифрові паспорта з мобільного додатку "Дія" для проходження контролю на рейси в середині країни.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити програму "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажирові дозволено зробити політ", - зазначив він.

За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів. Також очікується, що до кінця тижня до "Борисполя" приєднаються аеропорти Одеси, Львова, Херсона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеському аеропорту будуть робити тести на COVID-19.

аеропорт Бориспіль рейси подорож Мінінфраструктури
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »