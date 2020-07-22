Из "Борисполя" можно будет летать по цифровым паспортам

Без бумажного паспорта можно будет путешествовать только внутри страны

Без бумажного паспорта можно будет путешествовать только внутри страны

Фото: kbp.aero

Начиная со вторника, 21 июля, в аэропорту "Борисполь" появилась возможность использовать цифровые паспорта из мобильного приложения "Дія" для прохождения контроля на рейсы внутри страны.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", - отметил он.

По его словам, данная опция действует только для внутренних перелетов. Также ожидается, что к концу недели к "Борисполю" присоединяться аэропорты Одессы, Львова и Херсона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту будут делать тесты на COVID-19.