За пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев - Денисова
Только в РФ отбывают наказание 2 тысячи украинцев
Только в РФ отбывают наказание 2 тысячи украинцев
За границей в заключении находятся около 7 тысяч украинцев, среди них есть также жертвы торговли людьми.
Как передает RegioNews, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.
Омбудсмен добавила, что за последние 4 года Национальная полиция расследовала 222 криминальных дела по указанным фактам.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе.
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