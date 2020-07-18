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18 июля 2020, 12:41 5

С 1 сентября школы заработают в обычном режиме, но есть исключения - Ляшко

18 июля 2020, 12:41 5
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Школы будут закрываться в районах с "красной зоной"
Школы будут закрываться в районах с "красной зоной"
Фото: vchasnoua.com
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Работа школ с 1 сентября продолжится в штатном режиме, закрывать учебные заведения будут только в районах с "красной зоной".

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь.

Красная зона" в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона", школа закрывается на определенный период времени", - отметил Ляшко.

По его словам, тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования разрабатывают правила, по которым школы смогут начать работу с 1 сентября.

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коронавирус карантин школа дети Виктор Ляшко
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