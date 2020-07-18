С 1 сентября школы заработают в обычном режиме, но есть исключения - Ляшко
Работа школ с 1 сентября продолжится в штатном режиме, закрывать учебные заведения будут только в районах с "красной зоной".
Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас сложно спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь.
Красная зона" в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона", школа закрывается на определенный период времени", - отметил Ляшко.
По его словам, тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования разрабатывают правила, по которым школы смогут начать работу с 1 сентября.
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