В Минздраве ожидают вторую волну коронавируса в ноябре
Еще одна волна ожидается с февраля 2021 года
Еще одна волна ожидается с февраля 2021 года
В Министерстве здравоохранения ожидают две вспышки заболеваемости на коронавирус - в ноябре и в феврале 2021 года.
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".
По его словам, коронавирус имеет определенную сезонность.
С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", - заявил Ляшко.
Напомним, на Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы.
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