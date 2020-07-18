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18 июля 2020, 11:19 6

В Минздраве ожидают вторую волну коронавируса в ноябре

18 июля 2020, 11:19 6
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Еще одна волна ожидается с февраля 2021 года
Еще одна волна ожидается с февраля 2021 года
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения ожидают две вспышки заболеваемости на коронавирус - в ноябре и в феврале 2021 года. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".

По его словам, коронавирус имеет определенную сезонность.

С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", - заявил Ляшко.

Напомним, на Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы.

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коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко пандемия
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