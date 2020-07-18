В Минздраве ожидают вторую волну коронавируса в ноябре

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".

По его словам, коронавирус имеет определенную сезонность.

С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", - заявил Ляшко.