Шмигаль розповів, як має працювати бізнес та країна в умовах коронавірусу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає українців та підприємців дотримуватися основних заходів безпеки при пандемії коронавірусу та відтермінувати можливість захворювання якнайдалі.
Про це інформує RegioNews з посиланням на інтерв'ю прем'єра у програмі "Vласть vs Vлащенко".
За словами Дениса Шмигаля, коронавірус стійкий до температури та до ультрафіолету і це видно на прикладі цілого світу, тому надії на те, що тепло зупинить захворювання не виправдались.
На питання, що робити людям і бізнесу, Шмигаль відповів: "Працювати із дотриманням трьох китів: масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція. Так має світ навчитися жити до того часу, поки не будуть винайдені ліки".
Ми дійсно обирали між економікою і життям людей. Ми зберегли десятки тисяч життів, запровадивши карантин. Ми втратили темп економічного зростання і зараз цей баланс необхідно підтримувати. Ми наситили країну засобами захисту і лікування, ШВЛ, навчилися протоколам лікування цієї хвороби", - зазначив прем'єр.
Він зауважив, що летальність в Україні на сьогодні одна з найнижчих і це теж показник ефективної роботи медиків.
Раніше повідомлялось, що на думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, корупція - це проблема болісного зростання країни та суспільства і з часом її вдасться побороти.
Нагадаємо, 24 червня Україна продовжує демонструвати антирекорд за кількістю хворих коронавірусом. Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено під Львського області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатської області - 79.