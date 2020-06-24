Шмигаль розповів, як має працювати бізнес та країна в умовах коронавірусу

Необхідно дотримуватись масочного режиму, чистоти рук та соціальної дистанції

Необхідно дотримуватись масочного режиму, чистоти рук та соціальної дистанції

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає українців та підприємців дотримуватися основних заходів безпеки при пандемії коронавірусу та відтермінувати можливість захворювання якнайдалі.

Про це інформує RegioNews з посиланням на інтерв'ю прем'єра у програмі "Vласть vs Vлащенко".

За словами Дениса Шмигаля, коронавірус стійкий до температури та до ультрафіолету і це видно на прикладі цілого світу, тому надії на те, що тепло зупинить захворювання не виправдались.

На питання, що робити людям і бізнесу, Шмигаль відповів: "Працювати із дотриманням трьох китів: масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція. Так має світ навчитися жити до того часу, поки не будуть винайдені ліки".

Ми дійсно обирали між економікою і життям людей. Ми зберегли десятки тисяч життів, запровадивши карантин. Ми втратили темп економічного зростання і зараз цей баланс необхідно підтримувати. Ми наситили країну засобами захисту і лікування, ШВЛ, навчилися протоколам лікування цієї хвороби", - зазначив прем'єр.

Він зауважив, що летальність в Україні на сьогодні одна з найнижчих і це теж показник ефективної роботи медиків.

Раніше повідомлялось, що на думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, корупція - це проблема болісного зростання країни та суспільства і з часом її вдасться побороти.

Нагадаємо, 24 червня Україна продовжує демонструвати антирекорд за кількістю хворих коронавірусом. Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено під Львського області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатської області - 79.