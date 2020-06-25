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25 июня 2020, 15:02 3

Шмыгаль: Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19

25 июня 2020, 15:02 3
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Загруженность больниц в некоторых областях превышает 50%
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал о том, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусной инфекцией и ситуация продолжает ухудшаться.

В ходе заседания правительства он констатировал, что каждую неделю в стране растет количество больных COVID-19, передает RegioNews.

Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтверждена за прошлые сутки. Продолжается от недели к неделе рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это негативный сигнал. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - заявил Денис Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, украинские медики и эпидемиологи сообщают об одной главной причине распространение болезни: люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять политические очки, продолжают ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне.

Он в очередной раз призвал украинцев соблюдать правила карантина. Те же учреждения и граждане, которые их не соблюдают, будут оштрафованы, подчеркнул глава правительства.

Напомним, что 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль призывал украинцев и предпринимателей придерживаться основных мер безопасности при пандемии коронавируса и возможности отсрочить заболевание как можно дальше.

коронавирус карантин болезнь Денис Шмыгаль эпидемия
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