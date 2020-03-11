У Вінниці замінували суд

Повідомлення про мінування міського суду надійшло в службу місцевих правоохоронних органів

Фото: Вінницький міський суд

Повідомлення про мінування міського суду надійшло в службу місцевих правоохоронних органів

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "33 канал”.

Після повідомлення про замінування на місце виїхала слідчо-оперативна група. Розгляд усіх справ, призначений на сьогодні, відмінили, а людей евакуювали. Підозрюваних, які знаходилися в автозаках, бійці Нацгвардії відправили назад до СІЗО.

Зараз на місці інциденту працюють оперативно-слідчі групи. Вони обшукують приміщення та документують склад злочину.

Як інформували RegioNews раніше, 4 березня надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду.