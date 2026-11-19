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Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 630 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1970 окупантів, два танки, 13 бронемашин, сім артсистем, одну РСЗВ, 515 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 341 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.