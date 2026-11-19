На Одещині внаслідок атаки РФ пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти
У ніч на 19 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару по півдню Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури.
Попри пошкодження енергооб'єктів, атака не вплинула на електропостачання.
На щастя, постраждалих немає. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами "Онікс" та 98 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.
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